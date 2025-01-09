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Китай

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В российском городе Энгельс введен режим ЧС после атаки украинского БПЛА

Москва, 8 января /Синьхуа/ -- В городе Энгельс Саратовской области России, где произошло возгорание на территории промышленного предприятия после атаки беспилотного летательного аппарата /БПЛА/ введен режим чрезвычайной ситуации /ЧС/.

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