В российском городе Энгельс введен режим ЧС после атаки украинского БПЛА

Москва, 8 января /Синьхуа/ -- В городе Энгельс Саратовской области России, где произошло возгорание на территории промышленного предприятия после атаки беспилотного летательного аппарата /БПЛА/ введен режим чрезвычайной ситуации /ЧС/.
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