На Земле ждут мощную магнитную бурю из-за корональной дыры на Солнце

На Земле ждут мощную магнитную бурю из-за того, что на Солнце образовалась корональная дыра. «В обычных условиях поверхность Солнца плотно покрыта магнитными линиями, которые удерживают около его поверхности заряженные частицы.
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