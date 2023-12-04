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На Земле ждут мощную магнитную бурю из-за корональной дыры на Солнце

На Земле ждут мощную магнитную бурю из-за корональной дыры на Солнце

На Земле ждут мощную магнитную бурю из-за того, что на Солнце образовалась корональная дыра. «В обычных условиях поверхность Солнца плотно покрыта магнитными линиями, которые удерживают около его поверхности заряженные частицы.

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