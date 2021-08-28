Донбасс Сегодня

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Игорь Маковский: наша цель сделать так, чтобы каждый мог гордиться работой в «Россети Центр» и «Россети Центр и Приволжье»

Генеральный директор энергокомпаний провел круглый стол в формате ВКС с председателями первичных профсоюзных организаций, в которых состоят свыше 30 тысяч сотрудников 40 структурных подразделений Общества, которые расположены в 21 субъекте Российской Федерации.

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