Инвестиции в космические компании достигли рекордных $67,7 млрд за 6 месяцев, спутниковый сектор уже побил годовой максимум

За 1-е полугодие 2026 года спутниковые компании привлекли $8,1 млрд, а общий объём инвестиций в космическую отрасль превысил результат всего 2025 годаИнвестиции в спутниковые компании за 1-е полугодие 2026 года достигли $8,1 млрд, что уже превысило любой годовой результат, ранее зафиксированный аналитической компанией Space Capital.
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