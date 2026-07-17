Инвестиции в космические компании достигли рекордных $67,7 млрд за 6 месяцев, спутниковый сектор уже побил годовой максимум

За 1-е полугодие 2026 года спутниковые компании привлекли $8,1 млрд, а общий объём инвестиций в космическую отрасль превысил результат всего 2025 годаИнвестиции в спутниковые компании за 1-е полугодие 2026 года достигли $8,1 млрд, что уже превысило любой годовой результат, ранее зафиксированный аналитической компанией Space Capital.