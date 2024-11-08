Археологи пытались расшифровать слова на амфоре из смоленского Гнездова

Надпись была нанесена не ранее 930-х годов Гнездовский археологический комплекс, находящийся на территории Смоленской области, считается эталонным для Восточно-Европейской равнины памятником эпохи викингов.
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