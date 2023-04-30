ВСУ обстреляли 24 снарядами Донецк и Ясиноватую

Вооруженные силы Украины за два часа обстреляли территории населенного пункта Ясиноватая 24 снарядами калибра размером 155 миллиметров.
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