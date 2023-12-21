США изымают выделенные для Украины деньги на вооружение

Согласно информации от RMF FM, у США осталось денег только на один пакет вооружений для Украины. После этого Вашингтон не сможет больше поддерживать Киев, так как последние выделенные средства Пентагон собирается потратить на восполнение собственных арсеналов.
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