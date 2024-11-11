«Будем устраивать теракт»: что грозит блогершам, высмеявшим «Крокус Сити»

Иван Иванов Может хватит обращать на эту шваль внимание и расписывать их "подвиги" на всю страну. В малолетнюю зону и на родителей штраф, чтобы до пенсии не расплатились. Хватит обсуждать, действовать надо

В К Расстрелять на хер и дело с концом!