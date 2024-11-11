Avia.pro - СМИ Две девушки приехали в Крокус Сити Холл и стали насмехаться над одной из самых страшных трагедий в России.
«Будем устраивать теракт»: что грозит блогершам, высмеявшим «Крокус Сити»
Комментарии
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Иван Иванов
Может хватит обращать на эту шваль внимание и расписывать их "подвиги" на всю страну. В малолетнюю зону и на родителей штраф, чтобы до пенсии не расплатились. Хватит обсуждать, действовать надо
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15 час.
В К
Расстрелять на хер и дело с концом!
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15 час.
Горыныч
Этим шалавам (не проституткам, а именно шалавам) швабры в зубы и мыть площадь перед Крокусом пару лет ежедневно с рассвета и до темна. На спину плакат, за что наказание.
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12 час.
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