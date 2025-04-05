Арестован начальник управления Гостройнадзора МО РФ

Начальник управления Госстройнадзора Главного управления контрольной и надзорной деятельности Минобороны РФ Юрий Кожевников арестован по обвинению в коррупцииКожевникову вменяется несколько эпизодов получения взяток (ст.
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