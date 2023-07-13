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В Туапсинском районе Кубани обнаружили тела двух человек, пропавших без вести после ливней

В Туапсинском районе Кубани обнаружили тела двух человек, пропавших без вести после ливней

В Краснодарском крае обнаружили тела двоих людей, которые пропали без вести после мощных ливней. Соответствующую информацию в четверг, 13 июля, опубликовала местная прокуратура.

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