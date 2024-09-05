Сотрудники Отдела МВД России по Альметьевскому району и общественники провели экскурсию для школьников

Юных гостей встретила начальник дежурной части капитан полиции Лейсан Каримова. Лейсан Василовна пригласила детей в дежурную часть и рассказала о том, что данное подразделение несет службу в круглосуточном режиме, его основная функция – прием заявлений и обращений граждан о преступлениях, административных правонарушениях и происшествиях.