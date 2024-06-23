Франция депортировала из Новой Каледонии 7 борцов за независимость Канаков

Необходимость независимого расследования обстоятельств, приведших к противоправным действиям в особом административно-территориальном образовании Франции Новой Каледонии, потребовало депортации во Францию семи активистов движения за независимость Канаков, заявил прокурор Нумеа, 23 июня пишет французская газета Le Figaro.
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