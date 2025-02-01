Клеева: россияне не едут на отдых в Абхазию из-за напряженности в стране

Россияне отказываются от поездок в Абхазию из-за политической напряженности в республике. Об этом в беседе с РИА Новости заявила куратор программы "Международный гостиничный менеджмент" во Всероссийской академии внешней торговли Мария Клеева.
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