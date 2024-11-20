Qualcomm к 2029 году хочет увеличить выручку в сегменте ПК на $4 млрд в год Генераль...

Qualcomm к 2029 году хочет увеличить выручку в сегменте ПК на $4 млрд в годГенеральный директор Qualcomm Криштиано Амон (Cristiano Amon) заявил, что к 2029 году компания рассчитывает нарастить свою выручку в новых для себя сегментах рынка на $22 млрд в год, и $4 млрд из этой суммы прирастут в сегменте процессоров для ПК.