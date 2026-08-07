Психолог Клопотова: частая смена игрушек меняет отношение детей к вещам

Частая покупка новых игрушек может сформировать у ребёнка потребительское отношение к вещам. Об этом в беседе с RT рассказала кандидат психологических наук, доцент кафедры «Возрастная психология имени профессора Л.
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