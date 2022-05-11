BAE Systems Australia продаст на экспорт управляемое оружие на $50 млн

Экспортный контракт на сумму $50 млн на поставку критически важных аппаратных и программных узлов для глобальной программы Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) заключила BAE Systems Australia, пишет 11 мая военный журнал Asia Pacific Defence Reporter.
Экспортный контракт на сумму $50 млн на поставку критически важных аппаратных и программных узлов для глобальной программы Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) заключила BAE Systems Australia, пишет 11 мая военный журнал Asia Pacific Defence Reporter.
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