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    да и грабить на темных улицах может сподручнее будетВ Германии погася...

BAE Systems Australia продаст на экспорт управляемое оружие на $50 млн

BAE Systems Australia продаст на экспорт управляемое оружие на $50 млн

Экспортный контракт на сумму $50 млн на поставку критически важных аппаратных и программных узлов для глобальной программы Evolved Sea Sparrow Missile (ESSM) заключила BAE Systems Australia, пишет 11 мая военный журнал Asia Pacific Defence Reporter.

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