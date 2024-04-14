ABC News: Иран нанес удары только по военным объектам Израиля

Иран нанес удары исключительно по военным объектам Израиля, заявил государственный иранский телеканал Press TV, также об этом сообщил телеканал ABC News со ссылкой на неназванного израильского военного источника.
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