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Fesco готова купить автовозы и возить Lada в Африку при наличии заказа

Fesco готова купить автовозы и возить Lada в Африку при наличии заказа

В интервью РИА Новости, глава совета директоров транспортной группы Fesco, Андрей Северилов, заявил, что компания готова осуществлять перевозку автомобилей Lada в Африку и приобрести автовозы для этой цели, при условии наличия твердых заказов.

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