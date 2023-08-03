Fesco готова купить автовозы и возить Lada в Африку при наличии заказа

В интервью РИА Новости, глава совета директоров транспортной группы Fesco, Андрей Северилов, заявил, что компания готова осуществлять перевозку автомобилей Lada в Африку и приобрести автовозы для этой цели, при условии наличия твердых заказов.
В интервью РИА Новости, глава совета директоров транспортной группы Fesco, Андрей Северилов, заявил, что компания готова осуществлять перевозку автомобилей Lada в Африку и приобрести автовозы для этой цели, при условии наличия твердых заказов.
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