Елена Малышева рассказала о полезных свойствах квашенной капусты

Врач-терапевт Елена Малышева рассказала, какими полезными свойствами обладает квашенная капуста.Регулярное употребление квашенной капусты оказывает положительное влияние на работу кишечника и повышает иммунитет, заявила в эфире передачи «Жить здорово!» доктор медицинских наук, телеведущая Елена Малышева.
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