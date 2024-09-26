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Курские новости

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Никита Михалков спросил о 15 миллиардах рублей на оборону Курской области

Никита Михалков спросил о 15 миллиардах рублей на оборону Курской области

В своей авторской программе «Бесогон» российский режиссер Никита Михалков высказал свое мнение о ситуации с организацией и строительством защитных сооружений в Курской области, которые должны были предотвратить вторжение армии ВСУ на приграничные районы.

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