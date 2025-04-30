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Генпродюсер Okko Гордеев и режиссер Учитель встретились с детьми участников СВО

Генпродюсер Okko Гордеев и режиссер Учитель встретились с детьми участников СВО

В Самарской области на территории лагеря "Золотая рыбка" прошла встреча участников региональной смены молодежного проекта "Послезавтра" с генеральным продюсером Okko, президентом и идеологом Международного фестиваля детского, семейного кино и анимации "Медвежонок" Гавриилом Гордеевым, режиссером Ильей Учителем и актерами Дмитрием Колчиным и Александром Палем.

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