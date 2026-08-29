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Татар-информ

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Стал известен состав «Ак Барса» на матч Кубка мэра Москвы против «Спартака»

Стал известен состав «Ак Барса» на матч Кубка мэра Москвы против «Спартака»

Фото: ak-bars.ru Стал известен состав «Ак Барса» на матч со «Спартаком» в Кубке мэра Москвы.

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