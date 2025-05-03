Четыре человека погибли в огне в Челябинской области

В Челябинской области выясняют обстоятельства гибели четырех человек в ночи. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, трагедия произошла в ночь со 2 на 3 мая текущего года в Нязепетровске.