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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Елена Вайцеховская: «Петросян закончила постановку произвольной программы. Вплоть до прокатов Аделия и Гончаренко будут тренироваться в Новогорске»

Постановка новой произвольной программы трехкратной чемпионки России Аделии Петросян завершена. Об этом сообщила журналист Елена Вайцеховская.

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