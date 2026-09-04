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Goldman Sachs повысил рейтинг Vodafone сразу на две ступени

Goldman Sachs повысил рейтинг Vodafone сразу на две ступени

Goldman Sachs повысил рейтинг акций Vodafone с «Продавать» до «Покупать» в рамках масштабного пересмотра оценок европейских телеком-компаний.

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