В Зауралье разгневанная женщина напала с ножом на своего супруга

Белозерский районный суд вынес приговор 65-летней жительнице Курганской области. Она признана виновной в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, совершенном с применением предмета в качестве оружия.
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