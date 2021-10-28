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Шьём кардиган, и как выкроить втачной рукав максимально просто

Шьём кардиган, и как выкроить втачной рукав максимально просто

Кардиганы сегодня в моде и очень актуальны в это время года, а в магазинах большой выбор различного трикотажного полотна…разве это не повод сшить кардиган своими руками, тем более это очень просто! На кардиган нам понадобится 2 длины изделия.

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