Французский актер Жерар Депардье снова в центре пикантных слухов

В Париже была подана новая жалоба на актера Жерара Депардье. Согласно сообщению газеты Le Courrier de l'Ouest, бывшая ассистентка артиста заявила, что он совершал домогательства к ней во время съемки короткометражного фильма "Маг и сиамцы" (2014).