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Приморский рыбак погладил ядовитую рыбу

Приморский рыбак погладил ядовитую рыбу

Любительный рыбной ловли из Приморья поймал фугу неподалеку от Владивостока. Мужчина решил погладить ядовитую рыбу, похоже даже не осознавая, насколько сильно он рискует.

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