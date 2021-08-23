Swjournal

87 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Алексей Логинов
    Про цену так и не написали... В рублях, пожалуйста. За килограмм.Как выглядит деву...
  • Марат Гималутдинов
    Тупо остановить. Норма остановит, малоумная будет играть в "игрушечки" , причем вдвоем втроем и вчетвером.Как остановить не...
  • Gregory
    Очень толково и мудро. Респект автору.Как остановить не...

Заморозка яйцеклеток: зачем и для кого?

Заморозка яйцеклеток: зачем и для кого?

Ещё 20 лет назад большинство женщин становились матерями, едва переступив порог 20-летия. Сегодня, по данным статистики, это происходит ближе к 30–35 годам, причём тенденция на увеличение возраста рождения первого ребёнка уже никого не удивляет.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх