Заморозка яйцеклеток: зачем и для кого?

Ещё 20 лет назад большинство женщин становились матерями, едва переступив порог 20-летия. Сегодня, по данным статистики, это происходит ближе к 30–35 годам, причём тенденция на увеличение возраста рождения первого ребёнка уже никого не удивляет.
Ещё 20 лет назад большинство женщин становились матерями, едва переступив порог 20-летия. Сегодня, по данным статистики, это происходит ближе к 30–35 годам, причём тенденция на увеличение возраста рождения первого ребёнка уже никого не удивляет.
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