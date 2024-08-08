Эстония ввела полный таможенный контроль с Россией

Эстония с четверга, 8 августа, вводит полный таможенный контроль на границе с Россией — од тщательный досмотр подпадают грузы и люди, следующие в Россию, а продолжительность прохождения границы значительно увеличится.
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