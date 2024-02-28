"Путин не оставляет им другого выхода": Сатановский рассказал о жестких условиях которые президент выдвинул олигархам

валентина пожиленко

Олигархи — это один из видов современных эксплуататоров, которые, не создавая ничего ценного и полезного, безмерно обогащаются путем присвоения прибыли с труда других и народного достояния, в том числе и данных Богом народу природных ресурсов. Существует лишь один, заслуживающий доверия метод приобретения и сохранения богатства — это эффективный умственный или физический труд, но теоретики мира капитализма изобрели способ получения богатства с помощью махинаций под прикрытием так называемых рыночных реформ. И теперь эти порочные люди — олигархи и иного рода богачи, рядясь в самые «респектабельные одежки», видят смысл своей жизни лишь в получении денег и материальных благ, не думая о том, что жизнь не вечна и умирая они ничего с собой не возьмут. Омар Хайям писал: Тот усердствует слишком, кричит: «Это — Я!» В кошельке золотишком бренчит: «Это — Я!» Но едва лишь успеет наладить делишки — Смерть в окно к хвастунишке стучит: «Это — Я!»