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"Путин не оставляет им другого выхода": Сатановский рассказал о жестких условиях которые президент выдвинул олигархам

"Путин не оставляет им другого выхода": Сатановский рассказал о жестких условиях которые президент выдвинул олигархам

Интересная жизнь с Vera Star Известный политолог Евгений Сатановский последнее время редко дает комментарии, но на днях решил порассуждать на тему российского олигархата и его дальнейших перспективах.

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Комментарии
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валентина пожиленко
Дай то Бог, чтобы представители государственной власти в реальности смогли найти управу на обнаглевших олигархов, которые позволяют себе диктовать правила для сохранения своих  сверхприбылей.
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3 час.
валентина пожиленко
Олигархи — это один из видов современных эксплуататоров, которые, не создавая ничего ценного и полезного, безмерно обогащаются путем присвоения прибыли с труда других и народного достояния, в том числе и данных Богом народу природных ресурсов. Существует лишь один, заслуживающий доверия метод приобретения и сохранения богатства — это эффективный умственный или физический труд, но теоретики мира капитализма изобрели способ получения богатства с помощью махинаций под прикрытием так называемых рыночных реформ. И теперь эти порочные люди — олигархи и иного рода богачи, рядясь в самые «респектабельные одежки», видят смысл своей жизни лишь в получении денег и материальных благ, не думая о том, что жизнь не вечна и умирая они ничего с собой не возьмут. Омар Хайям писал: Тот усердствует слишком, кричит: «Это — Я!» В кошельке золотишком бренчит: «Это — Я!» Но едва лишь успеет наладить делишки — Смерть в окно к хвастунишке стучит: «Это — Я!»
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3 час.
вп
валентина пожиленко
Можно сказать, что олигарх – это человек, который свое неуемное желание непомерного обогащения и сверхпотребления научился воплощать в финансовых операциях, отбирая и присваивая чужую собственность. Пора бы уже государству привести их желания к чувству меры.
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3 час.

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