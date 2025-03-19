200 рублей в час: парковка дорожает в Краснодаре

200 рублей в час: парковка дорожает в КраснодареВ Краснодаре парковка на центральных улицах подорожает с 30-60 рублей в час до 60-90 рублей в час, а на Привокзальной площади водители будут платить 200 рублей в час.
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