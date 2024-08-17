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Вице-губернатор Приморья Ефремов ушёл с добровольцами защищать Курскую область

Вице-губернатор Приморья Ефремов ушёл с добровольцами защищать Курскую область

Сергей Ефремов возглавил отряд воинов-добровольцев, которые отправляются в Курскую область для борьбы с врагом.

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