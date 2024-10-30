20+ историй о людях, которые не готовы лишний раз раскрывать свой кошелек

Никто не спорит, что деньги счет любят, но некоторые из нас могут слишком увлекаться этим процессом. И тогда они сталкиваются с серьезным недопониманием со стороны близких людей и даже случайных знакомых, которым даже не приходит в голову, что можно выставлять счет за воспитание ребенка или наведываться в гости исключительно для того, чтобы бесплатно поесть.