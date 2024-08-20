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Занимающийся перевалкой энергоносителей из Казахстана латвийский порт Вентспилс показал рекордное за последние годы падение объёмов грузооборота

Занимающийся перевалкой энергоносителей из Казахстана латвийский порт Вентспилс показал рекордное за последние годы падение объёмов грузооборота

Антирекорд после пандемии демонстрируют порты прибалтийских стран. Объёмы перевалки коммерческих грузов снижаются на двузначные процентные показатели, что свидетельствует о потере интереса зарубежных компаний к портам трёх «прибалтийских тигров».

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