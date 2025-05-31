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«Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу Чемпионов с рекордным счетом

«Пари Сен-Жермен» выиграл Лигу Чемпионов с рекордным счетом

Итог встречи с «Интером» — 5:0. Это крупнейший разгром за всю историю финалов турнира. Самый почетный трофей, наконец-то, покорился и богатейшему клубу мира — сумасшедшие траты катарских миллиардеров принесли заслуженные дивиденды В ночь на воскресенье, 1 июня, в Мюнхене «Пари Сен-Жермен» разгромил в финале Лиги Чемпионов миланский «Интер» (5:0) и стал 24-й командой, завоевавший самый престижный еврокубок.

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