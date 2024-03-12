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СБУ приходится уже везде кричать - Partisanen.

СБУ приходится уже везде кричать - Partisanen.

Чёрные метки на домах и сошедший с рельс эшелон. Партизаны Харькова существуют В Харькове на домах, где размещается личный состав украинских националистов, наемников или боевиков ВСУ, народное сопротивление теперь наклеивает особые метки.

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Комментарии
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Александр Батт
Партизан нужно создавать и вооружать.
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7 час.
Л
Леонид
Партизанское движение должно иметь ЦЕНТР управления и снабжения. Верховный должен знать об этом .
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6 час.
МП
Михаил Пантюхин
Дай Бог здоровья всем ПАРТИЗАНАМ!!! БЕЙТЕ этих гребанных бандерлогов!!! Берегите себя!!!
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2 час.

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