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Иркутск Сегодня

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Бывшие сотрудники РЖД в Иркутской области осуждены за взятки на 88 млн рублей

Суд вынес приговор четверым бывшим работникам структурных подразделений ОАО «РЖД». Их признали виновными в получении и даче взяток в крупном и особо крупном размерах, сообщили в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области.

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