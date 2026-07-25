Volvo Laplander C303: «Швед», выигравший Дакар и покоривший бездорожье Он похож на грубо сколоченный ящик на колёсах, но за этой спартанской внешность.
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Volvo Laplander C303: «Швед», выигравший Дакар и покоривший бездорожье Он похож на грубо сколоченный ящик на колёсах, но за этой спартанской внешность.
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