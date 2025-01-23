Подавшему на банкротство директору «КГБ» предложили жить на 16 тысяч рублей в месяц

Наступивший 2025 год будет отмечен масштабными проектами благоустройства общественных пространств. Одним из исполнителей муниципальной программы «Формирование современной городской среды» с бюджетом более 3 миллиардов рублей станет муниципальное автономное учреждение Новосибирска «Центр управления проектами комплексного городского благоустройства», оно же МАУ «ЦУП КГБ».
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