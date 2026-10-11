Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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У «Яндекса» произошел массовый сбой после остановки дата-центра во Владимире

У «Яндекса» произошел массовый сбой после остановки дата-центра во Владимире

Массовый сбой затронул сервисы «Яндекса» в ночь с субботы на воскресенье. Пользователи из разных регионов начали жаловаться на проблемы с работой сразу нескольких продуктов компании - облачной платформы, сервисов такси, доставки и других приложений.

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