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Батраков забил гол «Барселоне» — «Галатасарай» выигрывает со счетом 1:0

Батраков забил гол «Барселоне» — «Галатасарай» выигрывает со счетом 1:0

Российский полузащитник «Галатасарая» Алексей Батраков открыл счет в матче 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Барселоной».

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