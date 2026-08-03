Театр абсурда
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Театр абсурда

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Дрон за восемь миллионов: как слово «отечественное» превращается в ренту

Дрон за восемь миллионов: как слово «отечественное» превращается в ренту

Китайский агродрон, которым поливают поля, стоит, по данным следствия, около 1,2–1,3 миллиона рублей вместе с пультом.

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