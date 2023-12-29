В Иванове энергетики устранили аварию, которая лишила тепла почти 8000 человек

Теплоснабжение отключилось в 62 многоквартирных домах и трех детских садах.ГУ МЧС России по Ивановской области сообщило о ликвидации аварии, из-за которой в областном центре без тепла остались 62 многоквартирных дома и три детсада.
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