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В Иванове энергетики устранили аварию, которая лишила тепла почти 8000 человек

В Иванове энергетики устранили аварию, которая лишила тепла почти 8000 человек

Теплоснабжение отключилось в 62 многоквартирных домах и трех детских садах.ГУ МЧС России по Ивановской области сообщило о ликвидации аварии, из-за которой в областном центре без тепла остались 62 многоквартирных дома и три детсада.

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