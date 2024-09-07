Страна и люди
Эту страну не поб...Зачем этот мир бе...
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Страна и люди

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Анекдоты да цитаты, или "Было наше и стало наше!"

Анекдоты да цитаты, или "Было наше и стало наше!"

Анекдоты  да  цитаты.Пишет Ириска-  Дети,  а вы знали, что все гигантские панды в мире являются собственностью Китая, которую он в любое время может вернуть  на Родину?- Как Россия Малороссию и Новороссию?- Да.

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