Неспешный разговор
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Неспешный разговор

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Укропия – государство преступник. Сжечь «блат-хату»

Внимательный наблюдатель мог заметить, что наша авиация начала наносить бомбовые удары по Днепропетровску и Харькову не только по промышленным объектам, но и по зданиям, казалось бы, прямого отношения к целям СВО не имеющим.

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Комментарии
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Александр Широков
👍👍👍 Двумя руками ЗА!
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9 час.
СЗ
Светлана Зуева
Эту страну стереть с лица земли!!! Там мало кого осталось нормальных....😡😡😡ублюдошные туловища должны гнить в земле!
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8 час.
АК
Александр Каплуненко
Сделать п.здец хохлостану!
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7 час.

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