Захарова: ложь Шалленберга о давности конфликта на Украине — не удивляет

Слова министра иностранных дел Австрии Александера Шалленберга о том, что конфликт на Украине продолжается тысячу лет — обыденная ложь, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова 20 ноября в своем Telegram-канале.
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