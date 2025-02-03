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Какой сегодня праздник: 4 февраля

Какой сегодня праздник: 4 февраля

4 февраля отмечают ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ БОРЬБЫ ПРОТИВ РАКА. История этого дня начинается в 2000 году, когда была подписана Парижская хартия против рака, которая провозгласила необходимость обеспечения равного доступа к качественной медицинской помощи, большего финансирования исследований онкологических … .

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