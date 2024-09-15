Спички - не игр...
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Спички - не игрушка

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«Весь мир ждёт» – Кедми подбивает русских на мощную ответку Западу

«Весь мир ждёт» – Кедми подбивает русских на мощную ответку Западу

За два с половиной года полномасштабных боевых действий Россия не дала серьёзного военного ответа ни на одну вражескую провокацию.

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Комментарии
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Андрей
а евреи отсидятся в это время...
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